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جيسون كرو عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي: هناك مخاوف عسكرية وإنسانية من غزو بري واسع النطاق في غزة

Lebanon 24
28-10-2023 | 19:47
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