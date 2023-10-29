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وسائل إعلامٍ إسرائيليّة: الإشتباه بحدث أمني عند الحدود مع لبنان وجرى الطلب من سكان مستوطنة مسكاف عام الدخول إلى الملاجئ

Lebanon 24
29-10-2023 | 04:31
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