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الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من أن إسرائيل تطبق سياسة "الأرض المحروقة" عبر استهدافها للبنية التحتية سعيا لتهجير الفلسطينيين
Lebanon 24
29-10-2023
|
05:43
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