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وزارة الصحة في غزة: نحذر من انتشار متسارع للأوبئة بين النازحين بسبب شح المياه وقلة النظافة الشخصية

Lebanon 24
29-10-2023 | 06:50
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