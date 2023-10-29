Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الكويتي: الحرب على غزة حرب انتقامية ونشهد عقابا جماعيا وجرائم حرب على مدى 23 يوما

Lebanon 24
29-10-2023 | 07:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: إسرائيل تطبق عقابا جماعيا في غزة
lebanon 24
29/10/2023 16:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الاميركية تزور لبنان وفرصة دولية لتجنيبه الحرب
lebanon 24
29/10/2023 16:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: من يرغب في عدم توسيع الحرب عليه الضغط على "إسرائيل" لوقف حربها على غزة
lebanon 24
29/10/2023 16:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفلسطيني: الحرب على غزة تشن من جانب واحد وتدار بدافع الانتقام من دون احترام للقانون الدولي
lebanon 24
29/10/2023 16:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:26 | 2023-10-29
10:15 | 2023-10-29
10:15 | 2023-10-29
10:11 | 2023-10-29
09:42 | 2023-10-29
09:34 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24