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لبنان 24: قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منزلا في مرتفع الرجم في عيتا الشعب

Lebanon 24
29-10-2023 | 08:01
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