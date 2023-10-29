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القذائف الإسرائيلية تفشل في إحراق أحد أحراج السنديان في الخيام بعد إعاقة أغصان الأشجار لمظلات القذائف وإنتهاء مدة إشتعالها (الجديد)

Lebanon 24
29-10-2023 | 08:40
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