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عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيريز وكذلك اشتبك العناصر مع القوات الاسرائيلية داخل السياج الفاصل قرب موقع إيريز العسكري (الجزيرة)

Lebanon 24
29-10-2023 | 09:10
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