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لبنان 24: نفذ الطيران الحربي الاسرائلي غارة ثانية استهدفت المرتفعات ما بين كفرشوبا وشبعا

Lebanon 24
29-10-2023 | 09:27
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