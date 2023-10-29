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سقوط 15 قذيفة مدفعية مصدرها العدو عند بركة ريشا مع قصف آخر في خراج عيتا الشعب في الجنوب

Lebanon 24
29-10-2023 | 10:15
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