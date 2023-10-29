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الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي وبه 1000 نازح ومدرسة الروم وبها 500 نازح
Lebanon 24
29-10-2023
|
11:36
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