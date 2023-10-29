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يتعرض سهل المجيدية قرب قرية الوزاني لقصف مدفعي من المواقع الاسراىلية داخل الاراضي المحتلة

Lebanon 24
29-10-2023 | 11:41
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