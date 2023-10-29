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رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد صدور نتائج انتخابات الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية: هناك جهنم فتحت في غزة ونتضامن مع أهلها ونطلب من ربنا الوقوف إلى جانبهم ونتعب كل جهدنا لعدم جر لبنان إلى الحرب

Lebanon 24
29-10-2023 | 13:33
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