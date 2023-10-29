جبران باسيل: اسرائيل لم تكن يوما بحاجة الى عذر لتعتدي علينا و7 تشرين الاول سيفرض معادلة جديدة والخسارة سجلت على اسرائيل بعدما كرست في حرب تموز وبدأت في ال2008 (LBCI)

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