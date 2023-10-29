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جبران باسيل: اسرائيل لم تكن يوما بحاجة الى عذر لتعتدي علينا و7 تشرين الاول سيفرض معادلة جديدة والخسارة سجلت على اسرائيل بعدما كرست في حرب تموز وبدأت في ال2008 (LBCI)

Lebanon 24
29-10-2023 | 14:38
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باسيل: مصلحة اسرائيل أن لا تتوسع الحرب بسبب مرفأ حيفا ومن واجباتنا كموقف وطني جامع أن لا ينزلق لبنان للحرب ولكن أيضا في حال فُرضت علينا سنواجه لأن خسارة لبنان امام اسرائيل هو استعباد لها
lebanon 24
30/10/2023 00:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا يُمكن جرّ لبنان الى حرب إلا إذا اعتدى العدوّ الاسرائيلي علينا
lebanon 24
30/10/2023 00:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أدلة جديدة موثقة.. اسرائيل تنشر فيديو عن هجوم 7 تشرين الأول
lebanon 24
30/10/2023 00:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في ذكرى ١٣ تشرين: انتشت اسرائيل بالنصر عشرات المرات ولكنها لم تعد تعرف طعم الانتصار منذ دحرتها المقاومة عام ٢٠٠٠ فهزمت اسرائيل عام ٢٠٠٦ وفي غزة عدة مرات وآخرها من أيام . فقتل الأطفال ليس انتصارا بل هزيمة لإسرائيل ومن يدعمها
lebanon 24
30/10/2023 00:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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