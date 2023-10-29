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باسيل: المشهد الانساني غير مقبول بأي معيار وهذا دليل على ابادة جماعية... واذا احتلت اسرائيل غزة ما الترجمة السياسية؟ الترانسفير لن يحصل وهناك شعب يقاوم ويريد ان يموت في ارضه ولا يمكن وقف منطق القوة الا بمنطق حقوق وسلام

Lebanon 24
29-10-2023 | 14:51
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