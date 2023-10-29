غارات إسرائيلية استهدفت برعشيت في المنطقة الواقعة بين عيترون وبليدا في قضاء مرجعيون وخراج رميش- هرمون وأطراف يارون في قضاء بنت جبيل (الوكالة الوطنية للإعلام)

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