Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: حزب الله يمكن ان يخطئ بالسياسة الداخلية وانتقدناهم كثيرا لكن لا نخطئ بالاستراتيجية ولا نستطيع الا نرى ان هناك لبنانيين يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بينما هناك شهداء يسقطون في الجنوب

Lebanon 24
29-10-2023 | 15:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: المشهد الانساني غير مقبول بأي معيار وهذا دليل على ابادة جماعية... واذا احتلت اسرائيل غزة ما الترجمة السياسية؟ الترانسفير لن يحصل وهناك شعب يقاوم ويريد ان يموت في ارضه ولا يمكن وقف منطق القوة الا بمنطق حقوق وسلام
lebanon 24
30/10/2023 00:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال علي حمية: المطار يعمل بشكل طبيعي ولكن هناك بعض الشركات علقت رحلاتها والبعض الآخر خفض منها تحسبًا للوضع
lebanon 24
30/10/2023 00:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: لبنان سيقف إلى جانب المغرب ضمن إمكانياته والرئيس ميقاتي كان على تواصلٍ دائم مع سفير لبنان في المغرب لإستطلاع أوضاع اللبنانيين هناك بشكل مستمر
lebanon 24
30/10/2023 00:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد اللهيان: نُؤيّد عودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية مع السعودية وهناك حوار مع دول أخرى لعودة العلاقات
lebanon 24
30/10/2023 00:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:22 | 2023-10-29
18:21 | 2023-10-29
18:18 | 2023-10-29
18:14 | 2023-10-29
17:55 | 2023-10-29
17:51 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24