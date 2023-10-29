باسيل: مصلحة اسرائيل أن لا تتوسع الحرب بسبب مرفأ حيفا ومن واجباتنا كموقف وطني جامع أن لا ينزلق لبنان للحرب ولكن أيضا في حال فُرضت علينا سنواجه لأن خسارة لبنان امام اسرائيل هو استعباد لها

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