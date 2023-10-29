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باسيل: المبادرة القطرية قائمة على مبدأ الاسم الثالث ونحن علينا القيام بجهدنا في الداخل لملاقاتها

Lebanon 24
29-10-2023 | 16:05
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باسيل بعد لقائه جنبلاط: الظرف يحتّم علينا العمل على تفاهم وطني يحفظ الوحدة الوطنية ويؤدي الى إعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس للجمهورية اولاً ومن ثم تأليف حكومة ونحن بمواجهة حرب أكبر من لبنان
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30/10/2023 00:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
30/10/2023 00:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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