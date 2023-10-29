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بيان لرئاسة الوزراء والخارجية في إسرائيل: نتابع التطورات في داغستان ونتوقع من روسيا حماية الإسرائيليين واليهود
Lebanon 24
29-10-2023
|
16:17
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