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البيت الأبيض: يجب أن يتمكن عمال الإغاثة والمدنيون والصحفيون في غزة من التواصل مع بعضهم البعض ومع بقية العالم

Lebanon 24
29-10-2023 | 18:47
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