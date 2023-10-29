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سرايا القدس: مجاهدونا اخترقوا السياج الأمني عند موقع "حانيتا" العسكري شمالي فلسطين المحتلة وخاضوا اشتباكاً مع قوات العدو

Lebanon 24
29-10-2023 | 19:18
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