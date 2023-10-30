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التلفزيون الرسمي السوري: ضربات جوية إسرائيلية استهدفت موقعين عسكريين في درعا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-10-2023 | 00:46
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