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لبنان 24: العدو الإسرائيلي استهدف منطقة "المشرفة" جنوب الناقورة بـ 15 قذيفة ما أدى لإشعال حرائق

Lebanon 24
30-10-2023 | 02:51
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