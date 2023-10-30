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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: قوات المدرعات تشتبك الآن مع المسلحين في شمال غزة
Lebanon 24
30-10-2023
|
04:36
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