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"لبنان24": غارة إسرائيليّة على أطراف بلدة ياطر جنوب لبنان والطيران المُعادي يخرق جدار الصوت فوق مدينة صور

Lebanon 24
30-10-2023 | 06:14
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