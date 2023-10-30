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كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105
Lebanon 24
30-10-2023
|
06:22
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