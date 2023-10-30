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المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال عمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى

Lebanon 24
30-10-2023 | 06:44
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