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الخارجية الإيرانية: حماس أكدت لنا أن ظروف الحرب لا تسمح بتنفيذ طلب بعد الدول بشأن الرهائن

Lebanon 24
30-10-2023 | 08:26
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