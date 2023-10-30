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المقاومة الإسلامية في العراق تشنّ قصفاً صاروخياً على القوات الأميركية في حقل كونيكو شرقي سوريا (الميادين)

Lebanon 24
30-10-2023 | 08:43
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