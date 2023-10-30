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حزب الله: إستهدفنا بعد ظهر اليوم موقع جل العلام في الناقورة بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابات مباشرة في دشمه وتجهيزاته

Lebanon 24
30-10-2023 | 10:42
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