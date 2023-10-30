Advertisement

أخبار عاجلة

"القسام": مقاتلونا يخوضون الآن اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة

Lebanon 24
30-10-2023 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتائب القسام: نخوض الآن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة
lebanon 24
30/10/2023 19:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
شهود عيان لـ"AWP": سماع أصوات المدفعية واشتباكات عنيفة ناجمة عن محاولات القوات الإسرائيلية التوغل إلى جباليا
lebanon 24
30/10/2023 19:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": القوات الإسرائيلية موجودة داخل قطاع غزة وتقوم بعمليات عسكرية
lebanon 24
30/10/2023 19:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: فوجئنا بحجم العنف... الوضع تحت السيطرة الآن وأصيب أكثر من 100 شخص في الاشتباكات في "تل أبيب"
lebanon 24
30/10/2023 19:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:41 | 2023-10-30
13:39 | 2023-10-30
13:37 | 2023-10-30
13:34 | 2023-10-30
13:29 | 2023-10-30
13:13 | 2023-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24