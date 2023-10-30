Advertisement

أخبار عاجلة

العدو يطلق 7 قذائف فوسفورية فوق مركز الجيش في منطقة رأس الناقورة مما أدى الى إندلاع حريق في المكان (الجديد)

Lebanon 24
30-10-2023 | 11:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق صفارات الإنذار في مركز "اليونيفيل" في بلدة الناقورة وسقوط قذيفة أطلقها العدو بالقرب من منزل غرب بلدة شيحين (الجديد)
lebanon 24
30/10/2023 19:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: العدو الإسرائيلي استهدف منطقة "المشرفة" جنوب الناقورة بـ 15 قذيفة ما أدى لإشعال حرائق
lebanon 24
30/10/2023 19:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تتعرض منطقة اللبونة - خراج بلدة الناقورة في هذه الاثناء الى قصف مدفعي من قبل قوات الجيش الاسرائيلي (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
30/10/2023 19:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفعية العدو تستهدف بلدة الضهيرة وأطراف يارين بالقذائف الفوسفورية
lebanon 24
30/10/2023 19:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:41 | 2023-10-30
13:39 | 2023-10-30
13:37 | 2023-10-30
13:34 | 2023-10-30
13:29 | 2023-10-30
13:13 | 2023-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24