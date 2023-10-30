سي إن إن عن مصدرين مطلعين: وزير الخارجية الأميركي أجرى اليوم اتصالا برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري واتصاله يتزامن مع مواصلة الدوحة قيادة مفاوضات إطلاق الرهائن

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