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حماس: كنا نأمل دخول مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قطاع غزة ليرى جرائم إسرائيل وندعو لفتح تحقيق دولي فيها

Lebanon 24
30-10-2023 | 11:56
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