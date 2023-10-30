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المريضة ألكسندرا صايغ صباغ بحاجة ماسة لدم وبلاكيت من فئة "O-" في مستشفى مار يوسف.. للتبرع: 364268 03

Lebanon 24
30-10-2023 | 12:40
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مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لدم وبلاكيت من فئة +O للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 71/198777
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31/10/2023 02:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي بحاجة إلى دم وبلاكيت من فئة A+ أو O+ في مستشفى الجامعة الأميركية. للتبرع، الإتصال على الرقم: 76745400
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31/10/2023 02:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي بحاجة إلى دم وبلاكيت من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الأميركية. للتبرع، الإتصال على الرقم: 76745400
lebanon 24
31/10/2023 02:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/10/2023 02:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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