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وزارة الخارجية الأميركية: واشنطن أوضحت لحكومة إسرائيل في مطلع الأسبوع ضرورة استعادة شبكات الاتصالات في غزة (الحدث)

Lebanon 24
30-10-2023 | 13:39
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