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وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي: نأمل ألا يقوم "حزب الله" في لبنان بأي خطأ مثلما فعل عام 2006

Lebanon 24
30-10-2023 | 13:49
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