Advertisement

أخبار عاجلة

جنبلاط: أقول لنصرالله أتمنى ألا ينزلق لبنان إلى الحرب حرصاً على لبنان وأهل الجنوب وهو مدرك لهذه المعاناة على ما أعتقد والمطلوب ضبط النفس

Lebanon 24
30-10-2023 | 14:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: لا أحبذ الحرب وأتمنى ألا نُستدرج إلى الحرب لأن عندها "لن يبقى شيء من لبنان" والآداء العسكري حتى الآن لم يخرج عن القواعد لكن قد يخرج
lebanon 24
31/10/2023 02:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: مصلحة اسرائيل أن لا تتوسع الحرب بسبب مرفأ حيفا ومن واجباتنا كموقف وطني جامع أن لا ينزلق لبنان للحرب ولكن أيضا في حال فُرضت علينا سنواجه لأن خسارة لبنان امام اسرائيل هو استعباد لها
lebanon 24
31/10/2023 02:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يكشف عن مفاجأة بشأن "الحرب في لبنان".. ماذا قال؟
lebanon 24
31/10/2023 02:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر قناة الـ"LBCI": هناك نوع من الوعيّ لدى كل الأطراف أنه يجب تجنيب لبنان الحرب والإتصالات الديبلوماسية مستمرة ونحضُّ الأطراف التي تتكلم معنا على وقف الإستفزازات الإسرائيلية في الجنوب
lebanon 24
31/10/2023 02:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:06 | 2023-10-30
20:04 | 2023-10-30
20:01 | 2023-10-30
20:01 | 2023-10-30
20:00 | 2023-10-30
19:53 | 2023-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24