جنبلاط: لا أحبذ الحرب وأتمنى ألا نُستدرج إلى الحرب لأن عندها "لن يبقى شيء من لبنان" والآداء العسكري حتى الآن لم يخرج عن القواعد لكن قد يخرج

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