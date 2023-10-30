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جنبلاط: لا أحبذ الحرب وأتمنى ألا نُستدرج إلى الحرب لأن عندها "لن يبقى شيء من لبنان" والآداء العسكري حتى الآن لم يخرج عن القواعد لكن قد يخرج

Lebanon 24
30-10-2023 | 14:48
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