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البيت الأبيض: بايدن يعمل من أجل الحفاظ على أمن الشرق الأوسط والتأكد من عدم اتساع رقعة النزاع

Lebanon 24
30-10-2023 | 15:39
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