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واشنطن تقول إنها لا تدعم حالياً وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس (فرانس برس)

Lebanon 24
30-10-2023 | 16:17
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