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البيت الأبيض: المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية لوقف معاناة الأبرياء في غزة ويصب في مصلحتنا الأمنية

Lebanon 24
30-10-2023 | 18:24
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