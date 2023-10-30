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رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يقيل مساعد الحكومة بول بريستو بسبب دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
30-10-2023 | 18:37
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