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مندوب الأردن أمام مجلس الأمن: لم أسمع بدولة احتلال في التاريخ تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن

Lebanon 24
30-10-2023 | 19:00
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