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مسؤول أميركي: هجوم بصواريخ استهدف قواتنا وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد في العراق

Lebanon 24
30-10-2023 | 19:53
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