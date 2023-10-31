Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
31-10-2023 | 00:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الألماني: نناقش مع الأمم المتحدة وشركائنا كيفية إدخال المساعدات الإنسانية لغزة من معبر رفح (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
31/10/2023 09:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول الحرب بين إسرائيل وحماس ستكون له تداعيات مروعة (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/10/2023 09:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة يتهم إسرائيل بشن حملة "إبادة جماعية" ضد غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
31/10/2023 09:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
دفعة جديدة من شاحنات المساعدات تتوجه من معبر رفح إلى معبر العوجة للتفتيش (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
31/10/2023 09:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:53 | 2023-10-31
03:45 | 2023-10-31
03:23 | 2023-10-31
03:13 | 2023-10-31
03:11 | 2023-10-31
03:02 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24