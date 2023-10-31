Advertisement

أخبار عاجلة

المدفعية الإسرائيلية جددت قصف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة (العربية)

Lebanon 24
31-10-2023 | 01:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف إسرائيلي على مدينة غزة الأعنف منذ بدء الحرب يتركز على أحياء الزيتون والشيخ رضوان والشجاعية ومخيم الشاطئ
lebanon 24
31/10/2023 09:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تطلق وابلا من القذائف شرق مدينة خانيونس جنوبي غزة
lebanon 24
31/10/2023 09:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية كثيفة على حي الزيتون والشجاعية وشمال غرب مدينة غزة
lebanon 24
31/10/2023 09:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجارات قوية في الأجزاء الشرقية لحيي الشجاعية والتفاح في غزة بقصف من المقاتلات الإسرائيلية (الجزيرة)
lebanon 24
31/10/2023 09:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:53 | 2023-10-31
03:45 | 2023-10-31
03:23 | 2023-10-31
03:13 | 2023-10-31
03:11 | 2023-10-31
03:02 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24