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جيش العدو الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
31-10-2023 | 01:21
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