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جيش العدو الإسرائيلي يقول إن 800 ألف فلسطيني نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه (العربية)

Lebanon 24
31-10-2023 | 01:43
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